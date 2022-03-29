29 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Haberler

01:05 Bisiklet: Katalonya Turu

02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

03:30 Bisiklet: Katalonya Turu

04:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

05:00 Biatlon Dünya Kupası

06:00 Biatlon Dünya Kupası

07:00 Bisiklet: Gent-wevelgem

08:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

09:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

10:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

12:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

13:25 The Minute

13:30 Dünya Körling Şampiyonası

16:00 Bisiklet: Gent-wevelgem

17:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

18:30 Bisiklet: Katalonya Turu

19:30 Haberler

19:35 Kayakla Atlama Dünya Kupası

21:00 Snowboard Dünya Kupası

21:55 The Minute

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet: Gent-wevelgem

23:40 Bisiklet: Gent-wevelgem