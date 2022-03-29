Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Spor Artı
02:10 Futbol Gecesi
04:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:05 Spor Takvimi
05:10 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Spor Toto 1. Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:25 İngiltere Premier Lig Özetler
13:40 İtalya Seri A Özetler
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
15:55 Spor Takvimi
16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
17:50 Spor Atlası
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)
21:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika