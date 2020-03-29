29 Mart Pazar DHA Spor Gündemi
6 saat önce
Modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyatlar için çalışmalarımı evimde sürdürüyorum"Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız" Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi...
Modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyatlar için çalışmalarımı evimde sürdürüyorum
"Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız"
Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor İzmir'de tekvando branşında faaliyet gösteren kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü telekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
Son Dakika İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular NTV'de bir Coronavirus vakası daha Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı