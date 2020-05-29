29 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:50 Esra Erol'da

01:20 Esra Erol'da

03:35 Bir Zamanlar Çukurova

04:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kara Kule

20:00 Alis Harikalar Diyarında

20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

21:55 Ajan Stratton

22:10 Kardeş Payı

23:40 Son Durak

23:50 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru