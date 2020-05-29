29 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
00:50 Esra Erol'da
01:20 Esra Erol'da
03:35 Bir Zamanlar Çukurova
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kara Kule
20:00 Alis Harikalar Diyarında
20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
21:55 Ajan Stratton
22:10 Kardeş Payı
23:40 Son Durak
23:50 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru