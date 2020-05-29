29 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Serçelerin Şarkısı
01:20 Soru Küpü
01:45 Ege'nin Hamsisi
02:00 Ege'nin Hamsisi
02:00 Aslan Ailem
03:15 Zinde Kal
03:30 Ege'nin Hamsisi
04:05 Vefa Dediğin
04:25 Tam Zamanı
04:35 Dert Ortağı
04:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
04:55 Uzaktan Erişim
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
20:00 Sultan
22:30 Soru Küpü
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi