29 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 Altınordu - Altay

03:15 TFF 1. Lig Kısa Özet

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:00 Gamer

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 UEFA Avrupa Ligi

10:00 Kolaysa Anlat

12:00 Gamer

13:00 Geniş Özet

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Brentford - Swansea

19:00 Kupa Seremonisi

19:15 Geniş Özet

20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:45 Man. City - Chelsea