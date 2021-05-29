Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Beynelmilel
02:30 Beynelmilel
04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
06:10 Güzel Köylü
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika