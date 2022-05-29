29 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Yasak Elma

03:30 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 İyilik

14:00 Benden Söylemesi

15:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban

22:00 Yasak Elma