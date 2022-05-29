Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Direniş Karatay
02:45 Arda'nın Mutfağı
03:30 Müzik Arası
04:30 Yabancı Damat
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Macera Avcıları Güney Amerika'da
15:45 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika