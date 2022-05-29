Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Arapsaçı
02:40 Fazilet Hanım ve Kızları
04:40 Güzel Köylü
06:30 İki Aile
08:50 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Delisin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika