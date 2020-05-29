29 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat kamuoyuna duyurulacak.

GALATASARAY

-Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00-17.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

TRABZONSPOR

Bordo mavili takımda, Göztepe maçının hazırlıkları çift idmanla sürecek.

FETİH KUPASI

İstanbul 'un fethinin 567'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bronz-altın madalya atışları ve fetih özel kutlama programı ile sona erecek. Okmeydanı 'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenecek kutlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 20.53'te videokonferansla katılacak.

19.25 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla ödül töreni yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

10.45 "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliği gerçekleştirilecek. Milli sporcuların katılımıyla, Huber Köşkü önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlanacak.

14.53 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi"ne katılan tekneleri selamlayıp, açıklamalarda bulunacak.