"29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" - Son Dakika

"29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusundan yayınlanan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçirilen Ramazan ayı içerisinde evlerin birer mescide dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Yuvalarımızda çocuklarımızla, eşimizle bu ana kadar tadamadığımız güzellikleri tattık. Evlerimizde birlikte iftar ettik, teravih namazını kıldık, Kur'an okuduk, kitap okuduk, anlatılmaz güzelliklere vesile oldu, bu Ramazan. Birbirimizin farkına vardık. Anı yaşadık, yarını umutla bekledik, dünü tefekkür ettik, dünden ders almaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde insanların ibadetlere olan ilgisinde ve kitap okuma oranlarında artış olduğunu söyledi.

İslam'ın yeryüzünde insanoğluna nasip olmuş en büyük nimet olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'den İslam dinini Rabbimizin bütün insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderdiğini, bunun da en büyük nimet olduğunu öğreniyoruz. Bunu çok iyi bir şekilde anlamalıyız. İslam küçücük şeyleri dahi kurtuluşumuza vesile kılıyor" diye konuştu.

"Anneler, babalar olarak Kur'an'a sarılmalıyız"

Başkan Erbaş, ailenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Anneler, babalar olarak Kur'an'a sarılmamız, Allah Rasülü Efendimizin örnekliğinden istifade etmemiz gerekiyor. Eğer Kur'an'a göre yaşarsak ve Allah Resulü Efendimizin hayatın her alanındaki örnekliğini hayatımıza yansıtırsak Rabbimiz zorlukları kolaylaştırır. Zaman zaman bazı programlarda 'evliliğin çok zor bir müessese, yürütülmesinin çok zor olduğu, aman aman acele etmeyin evlenmeyin, hayatınızı yaşayın, bekarlığın tadını çıkarın' gibi birtakım sözler söyleniyor ki bunlar bizim inancımıza göre doğru değildir. Rabbimiz, "İçinizden bekar olanları evlendiriniz" buyuruyor. Bu görevi cemiyete veriyor. Sorumluluk sahibi olan insanlara veriyor. Burada cemiyete, cemiyetin önde gelenlerine Rabbimiz bir sorumluluk yüklüyor, içinizden bekar olanları evlendiriniz, diyor. Onlar fakir olsalar bile Allah fazl-ü kereminden onları zenginleştirir. Biz yeter ki sahip çıkalım. İslam'da yardımlaşma, dayanışma, infak, komşu hakları, akraba hakları çok önemlidir. Bunları eğer hakkıyla yerine getirebilirsek Müslümanlığımızı hakkıyla yerine getirmiş oluruz."

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE RABBİMDEN RAHMET DİLİYORUM"

Türkiye Cumhuriyetinin temelinin 100 yıl önce Hacı Bayram Camii'nde Kur'an'la, kurbanlarla, dualarla atıldığını hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu vesile ile hem İstiklal Marşı şairimize rahmet diliyorum hem de milli mücadelede bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunda mücadele eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, tüm devlet büyüklerimize Rabbimden rahmet diliyorum. İnsanoğlu fanidir işte 100 sene önce neler yaptılar, biz bugün onları hayırla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Kadir Gecesinin kurtuluş vesilesi olan gecelerden birisi olduğunu dile getirerek, Müslümanların fecre kadar meleklerin yeryüzüne indiği geceyi ibadetlerle, dua, zikir tefekkür ve istiğfarlarla değerlendirmelerini tavsiye etti.

"29 MAYIS'TAN İTİBAREN CUMA NAMAZLARIMIZLA BİRLİKTE TEDBİRLERİMİZİ ALARAK BAŞLAYACAĞIZ"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami için, Cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey, bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu."

Başkan Erbaş, milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ederek, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olması niyazında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek' - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular         
01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi         
01:14
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı         
00:59
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek         
00:57
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi         
00:39
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu         
00:35
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu         
00:24
Yunanistan'ın Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin         
00:10
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun         
00:04
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı 19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı         
23:55
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu         
23:32
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı         
23:21
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu         
23:19
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı         
22:59
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı         
22:54
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu 19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu         
22:43
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu         
22:26
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti 15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti         
22:11
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı         
22:09
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
22:07
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı         
22:06
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi         
21:34
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
21:31
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu         
20:54
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı         
20:47
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı         
20:20
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 04:07:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]