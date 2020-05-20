Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusundan yayınlanan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçirilen Ramazan ayı içerisinde evlerin birer mescide dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Yuvalarımızda çocuklarımızla, eşimizle bu ana kadar tadamadığımız güzellikleri tattık. Evlerimizde birlikte iftar ettik, teravih namazını kıldık, Kur'an okuduk, kitap okuduk, anlatılmaz güzelliklere vesile oldu, bu Ramazan. Birbirimizin farkına vardık. Anı yaşadık, yarını umutla bekledik, dünü tefekkür ettik, dünden ders almaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, yapılan araştırmalara göre pandemi sürecinde insanların ibadetlere olan ilgisinde ve kitap okuma oranlarında artış olduğunu söyledi.

İslam'ın yeryüzünde insanoğluna nasip olmuş en büyük nimet olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'den İslam dinini Rabbimizin bütün insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderdiğini, bunun da en büyük nimet olduğunu öğreniyoruz. Bunu çok iyi bir şekilde anlamalıyız. İslam küçücük şeyleri dahi kurtuluşumuza vesile kılıyor" diye konuştu.

"Anneler, babalar olarak Kur'an'a sarılmalıyız"

Başkan Erbaş, ailenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Anneler, babalar olarak Kur'an'a sarılmamız, Allah Rasülü Efendimizin örnekliğinden istifade etmemiz gerekiyor. Eğer Kur'an'a göre yaşarsak ve Allah Resulü Efendimizin hayatın her alanındaki örnekliğini hayatımıza yansıtırsak Rabbimiz zorlukları kolaylaştırır. Zaman zaman bazı programlarda 'evliliğin çok zor bir müessese, yürütülmesinin çok zor olduğu, aman aman acele etmeyin evlenmeyin, hayatınızı yaşayın, bekarlığın tadını çıkarın' gibi birtakım sözler söyleniyor ki bunlar bizim inancımıza göre doğru değildir. Rabbimiz, "İçinizden bekar olanları evlendiriniz" buyuruyor. Bu görevi cemiyete veriyor. Sorumluluk sahibi olan insanlara veriyor. Burada cemiyete, cemiyetin önde gelenlerine Rabbimiz bir sorumluluk yüklüyor, içinizden bekar olanları evlendiriniz, diyor. Onlar fakir olsalar bile Allah fazl-ü kereminden onları zenginleştirir. Biz yeter ki sahip çıkalım. İslam'da yardımlaşma, dayanışma, infak, komşu hakları, akraba hakları çok önemlidir. Bunları eğer hakkıyla yerine getirebilirsek Müslümanlığımızı hakkıyla yerine getirmiş oluruz."

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE RABBİMDEN RAHMET DİLİYORUM"

Türkiye Cumhuriyetinin temelinin 100 yıl önce Hacı Bayram Camii'nde Kur'an'la, kurbanlarla, dualarla atıldığını hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu vesile ile hem İstiklal Marşı şairimize rahmet diliyorum hem de milli mücadelede bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunda mücadele eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, tüm devlet büyüklerimize Rabbimden rahmet diliyorum. İnsanoğlu fanidir işte 100 sene önce neler yaptılar, biz bugün onları hayırla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Kadir Gecesinin kurtuluş vesilesi olan gecelerden birisi olduğunu dile getirerek, Müslümanların fecre kadar meleklerin yeryüzüne indiği geceyi ibadetlerle, dua, zikir tefekkür ve istiğfarlarla değerlendirmelerini tavsiye etti.

"29 MAYIS'TAN İTİBAREN CUMA NAMAZLARIMIZLA BİRLİKTE TEDBİRLERİMİZİ ALARAK BAŞLAYACAĞIZ"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami için, Cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey, bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu."

Başkan Erbaş, milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ederek, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olması niyazında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)