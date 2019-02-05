Son Dakika Haberleri: 29 Milyon 520 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

29 Milyon 520 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

1 saat önce

MERSİN Polisi, karayolu üzerindeki depoda yurda kaçak yollardan sokulan 4 milyon TL değerinde 29 milyon 520 bin makaron ele geçirdi.

29 Milyon 520 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi, System.String[]
MERSİN Polisi, karayolu üzerindeki depoda yurda kaçak yollardan sokulan 4 milyon TL değerinde 29 milyon 520 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kaçakçıdan biri tutuklandı. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Operasyonda, 20 milyon 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin adet üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK bandrolü bulunan makaron ile 2 milyon 500 adet adet tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış kullanılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün ve 2 ton 500 kilo yaprak tütün ele geçirdi. Piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 4 kişiden M.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, TAPDK, Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı Tarladan 45 Kuruşa Alınan Narenciye Tezgahta 5 TL'ye Satılıyor

Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:59:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Milyon 520 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]