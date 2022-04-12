29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi

12.04.2022 10:44

İspanya polisi, Valencia'da bir depoda 1.000'den fazla gergedan, kutup ayısı ve fil gibi doldurulmuş hayvan buldu.

İspanya polisi, Valencia'da bir depoda 1.000'den fazla gergedan, kutup ayısı ve fil gibi doldurulmuş hayvan buldu. Bu Avrupa'daki en büyük sayıda doldurulmuş hayvan keşiflerinden biri oldu. Polis, depo sahibinin kaçakçılık suçlardan soruşturma altında olduğunu söyledi. Depoda bulunan doldurulmuş hayvanlar arasında Bengal kaplanı gibi tehdit altında olanlar da dahil olmak üzere 400'den fazla korunan hayvan türü var. Doldurulmuş hayvanların 29 milyon euro değerinde olduğunu tahmin ediliyor

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Valencia, İspanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel 29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika


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