29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor - Son Dakika Dünya

29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor

6 saat önce

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor.

29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor, System.String[]

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse  NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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