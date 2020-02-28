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29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor
6 saat önce
NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.
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