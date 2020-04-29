29 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:30 Aşk Şarkısı

04:30 Temizlik Benim İşim

06:30 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Çalgı Çengi İkimiz

20:30 Biz Size Döneriz

22:45 Olmaz Böyle Şey

23:15 Prangalı Yarim