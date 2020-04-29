29 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sağ Salim
00:15 Zümrüt Yeşil
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:50 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Şabanoğlu Şaban
20:00 Salak Milyoner
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Şabanoğlu Şaban
23:45 Zümrüt Yeşil