29 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doya Doya Moda
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Sinema
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler