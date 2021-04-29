29 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

29 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı
29.04.2021 06:42
29 Nisan 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardeşlerim
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Kırgın Çiçekler
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:25 Bir Zamanlar Çukurova
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