29 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

29 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı

29 Nisan 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Kardeşlerim 02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 04:55 Hz. Ömer 05:35 Kırgın Çiçekler 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:25 Bir Zamanlar Çukurova

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