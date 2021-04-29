29 Nisan 2021 Show Yayın Akışı

29 Nisan 2021 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:30 Büyük Usta 02:45 Büyük Usta 04:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 11:45 Bir Şansım Olsa 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Alev Alev

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 29 Nisan 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

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