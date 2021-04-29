29 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı

29 Nisan 2021 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:00 Oynat Bakalım 03:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 04:30 Dizi 06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 13:15 Doya Doya Moda All Star 17:15 Survivor Panorama 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Son Dakika

Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek

Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış

Av tüfeğiyle eski eşinin evinin önüne gelen adam kafasına ateş ederek canına kıydı

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler

Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu

Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş