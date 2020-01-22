"29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 29 Nisan ile 5 Ocak tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İdlib'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı, İHH ve Sadakataşı yardım kurumlarının desteğiyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'de iç savaşın 2011 yılında başladığını hatırlatarak, "500 binden fazla insan hayatını kaybetti, 1 milyonun üzerinde insan da yaralandı. 14 milyon insan evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. 6.5 milyondan fazlası da komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldı. 2019 Mayıs'tan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle evini terk eden Suriyeli sayısı 900 bini aştı. BM rakamlarına göre de 1 Aralık 2019'dan günümüze kadar evinden ayrılmak zorunda kalan sığınmacı sayısı 348 bin. Yine BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

İdlib için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Çataklı, "Bu kampanyayı AFAD Başkanlığımız koordine ediyor. Şu ana kadar gördük ki aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi mazlumun yanında olma özelliğini kaybetmemiş. Bugün ayni ve nakdi yardımların toplamı 155 milyonu aştı. 600'ün üzerinde tır Hatay'da İdlib'e girmek üzere oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için adreslerine ulaşmış oldu. Oradaki insanlar önemli bir süreç yaşıyor. Sivil toplum kuruluşları desteğiyle süreci beraber götüreceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)