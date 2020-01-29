29 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 29 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

29 Ocak 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

29 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Süper Lig'in Gol Kralları

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:30 Dünden Bugüne

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Taraftar

17:00 Dünden Bugüne

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Haftanın Öyküleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 İngiltere Lig Kupası Geniş Özet

22:30 İngiltere Lig Kupası Kısa Özet

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:45 Manchester City - Manchester United

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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