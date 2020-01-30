29 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika

29 Ocak 2020 Haberleri
18 dakika önce
29 Ocak 2020 Manşet Haberleri. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Depremde kar tatiline gitti' eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor Son dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili 'Hata yaptık' diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Eşine cinsel saldırıda bulunan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı Maça girmek için kılık değiştiren De Rossi, bambaşka biri oldu Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Sevgilisine 'mahrem videolarını ailene gönderirim' diyerek şantaj uyguladı Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:18
Son Dakika Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı
Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor Ekrem İmamoğlu'ndan "Depremde kar tatiline gitti" eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak