29 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
1 saat önce
29 Ocak 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dağ 2
02:40 Sevdim Seni Bir Kere
03:40 Cesur ve Güzel
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Dağ 2
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Godzilla
Son Dakika Çukur dizisinden anlamlı davranış! Elazığ'daki depremzedeler için ihtiyaç TIR'ı gönderiyorlar 2 ay önce yakalanan PKK'lı terörist Semra Tuncer, uzman çavuşun aracında yakalanmış Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu