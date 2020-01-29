29 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 29 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

29 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

03:10 Süper Lig Goller

03:40 Hedef Süper Lig

05:10 TFF 1. Lig Özetler

05:40 Avrupa Yolunda

06:05 Almanya Bundesliga Özetler

06:25 Takvim Yaprakları

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

20:00 Premier Futbol

21:00 Futbol Aklı

22:40 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI

22:40 Inter - Fiorentina

23:30 Süper Lig Goller

23:45 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI

23:45 Inter - Fiorentina

Futbol, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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