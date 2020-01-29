29 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Almanya'dan Futbol
03:10 Süper Lig Goller
03:40 Hedef Süper Lig
05:10 TFF 1. Lig Özetler
05:40 Avrupa Yolunda
06:05 Almanya Bundesliga Özetler
06:25 Takvim Yaprakları
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
20:00 Premier Futbol
21:00 Futbol Aklı
22:40 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI
22:40 Inter - Fiorentina
23:30 Süper Lig Goller
23:45 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI
23:45 Inter - Fiorentina