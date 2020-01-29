29 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 29 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

29 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

29 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kalk Gidelim

02:00 Benim Adım Melek

03:05 Seksenler

04:00 Aileler Yarışıyor

04:50 Seksenler

05:30 Baba Can'dır

08:15 İncir Ağacı

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

Benim Adım Melek Dizisi, Seksenler, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur dizisinden anlamlı davranış! Elazığ'daki depremzedeler için ihtiyaç TIR'ı gönderiyorlar
2 ay önce yakalanan PKK'lı terörist Semra Tuncer, uzman çavuşun aracında yakalanmış Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 07:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]