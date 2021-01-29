Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hepsi Benim
00:15 Son Yaz
01:25 Zuhal Topal’la Sofrada
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:45 Zümrüdüanka
04:30 Zümrüdüanka
05:11 Zümrüdüanka
06:00 İnadına Aşk
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
20:00 Son Yaz
23:15 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika