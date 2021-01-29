29 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hepsi Benim

00:15 Son Yaz

01:25 Zuhal Topal’la Sofrada

02:45 Zuhal Topal’la Sofrada

03:45 Zümrüdüanka

04:30 Zümrüdüanka

05:11 Zümrüdüanka

06:00 İnadına Aşk

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

20:00 Son Yaz

23:15 Sen Çal Kapımı