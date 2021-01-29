29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

29.01.2021 06:42
29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

29 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Napoli - Spezia

02:00 Atalanta - Lazio

03:45 Süper Lig Goller

03:45 İleri Üçlü Transfer

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Juventus - Spal

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

05:45 Efsanelerin İzinde

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Süper Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 İtalya Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

08:55 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:10 Hava Durumu

09:15 İtalya Süper Kupası Magazin

09:15 Bundesliga

09:40 Almanya Bundesliga Goller

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Euro 2020 Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Efsanelerin İzinde

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

18:55 Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:25 Takvim Yaprakları

19:30 Başlama Vuruşu

21:00 İleri Üçlü Transfer

21:00 Stadyum

22:55 Napoli - Spezia

29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Hava Durumu, Bundesliga, Transfer, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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