Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Şefin Özel Konuğu
04:20 Kıbrıs Zafere Doğru
06:30 Keloğlan Aramızda
08:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10:25 Tozkoparan İskender
12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika