29 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 29 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

29 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Ergin Ataman: Bryant, lokavt döneminde Türkiye'de oynamak istiyordu"Kobe Bryant müthiş bir efsane""Türkiye'ye reklam filmi için geldiğinde bile antrenman yaptı""Kobe Bryant'ı hep gülerken görüyorsunuz""Kelimelerle anlatmak çok zor""Beşiktaş dönemimde Kobe Bryant ile her konuda anlaştık ancak...

29 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Ergin Ataman: Bryant, lokavt döneminde Türkiye'de oynamak istiyordu

"Kobe Bryant müthiş bir efsane"

"Türkiye'ye reklam filmi için geldiğinde bile antrenman yaptı"

"Kobe Bryant'ı hep gülerken görüyorsunuz"

"Kelimelerle anlatmak çok zor"

"Beşiktaş dönemimde Kobe Bryant ile her konuda anlaştık ancak ufak detaylardan dolayı transfer olmadı"

"New York Times başyazarı beni aradı ve 'Şaka mı, gerçekten Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' diye sordu"

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın taziye mesajını görünce duygulandım"

"Sezonun ilk maçında Barcelona'nın bizi yeneceğini biliyordum"

"Bizim takımımız tam kadro olduğu zaman, Barcelona'yı deplasmanda yenecek güçteydi"

"Anadolu Efes 15 senedir, ben ise hiç Real Madrid deplasmanında kazanamamıştık"

"Hedefimiz bulunduğumuz seviyeyi korumak"

"Pleiss ve Sertaç, Dunston'un yokluğunda müthiş iş yaptılar"

"Dunston sakatlandığından beri, sanki Dunston'umuz varmış gibi Sertaç ve Pleiss ile yolumuza devam ettik"

"Oyuncular birbirlerinin yerini doldurabiliyorsa, benim yokluğumda da Yakup (Sekizkök) benim yerimi en iyi şekilde doldurur"

"Geçen sezon Larkin henüz forma girmeden de Eurolague'de ilk dördün içindeydik"

"Herkes takım Larkin-Micic diyordu ama Micic 3-4 haftadır yok ve takım yine kazanmaya devam ediyor"

"Barcelona maçını kazanalım diye oyundan atılmadım"

"'12 sayıdan 6 sayıya düşmüş bu maç gidiyor'a bir tepki için orada ben ikinci teknik faulü aldım"

"Türk antrenörlüğü, Avrupa'nın en üst seviyesinde"

"Avrupa basketbolunda bir lobi var; her yerde Sırp, Yunan ve İtalyan antrenörler"

"Final Four ve finalde hangi takımın oyuncuları daha iyi oynarsa o takım şampiyon olacak"

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım günü izinli geçirecek.

İLK MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ GARBİS ZAKARYAN'A VEDA

13.00 Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü, 'Demir Yumruk' lakaplı Garbis Zakaryan, İstanbul Beyoğlu'ndaki Üç Horan Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - UNICS Kazan

22.00 Partizan NIS - Darüşşafaka Tekfen

FIBA Şampiyonlar Ligi

19.00 Nizhny Novgorod - Gaziantep Basketbol

20.00 Türk Telekom - Polski Cukier Torun

FIBA Europe Cup

15.30 Enisey - Pınar Karşıyaka

22.00 ZZ Leiden - Bahçeşehir Koleji

FIBA EuroCup

16.00 OGM Ormanspor - Olympiakos

18.00 Hatay BB - Sparta K Vidnoye

22.00 Carolo Basket - Beşiktaş TRC İnşaat

VOLEYBOL

CEV Kupası

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Arcada

21.30 United Volleys - Arkas Spor

CEV Challenge Kupası

20.00 Aluron Virtu - Spor Toto

17.30 Şampiyonlar Ligi

Halkbank - Jastrzebski Wegiel

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Épinal - Lille ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı* - Fransa Kupası)

23.00 Badajoz - Granada (İsmail Köybaşı - Kral Kupası)


Ergin Ataman, Kobe Bryant, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:36 Kaynak: DHA
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