29 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman: Bryant, lokavt döneminde Türkiye'de oynamak istiyordu
"Kobe Bryant müthiş bir efsane""Türkiye'ye reklam filmi için geldiğinde bile antrenman yaptı""Kobe Bryant'ı hep gülerken görüyorsunuz""Kelimelerle anlatmak çok zor" "Beşiktaş dönemimde Kobe Bryant ile her konuda anlaştık ancak ufak detaylardan dolayı transfer olmadı" "New York Times başyazarı beni aradı ve 'Şaka mı, gerçekten Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' diye sordu""Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın taziye mesajını görünce duygulandım""Sezonun ilk maçında Barcelona'nın bizi yeneceğini biliyordum""Bizim takımımız tam kadro olduğu zaman, Barcelona'yı deplasmanda yenecek güçteydi" "Anadolu Efes 15 senedir, ben ise hiç Real Madrid deplasmanında kazanamamıştık""Hedefimiz bulunduğumuz seviyeyi korumak""Pleiss ve Sertaç, Dunston'un yokluğunda müthiş iş yaptılar""Dunston sakatlandığından beri, sanki Dunston'umuz varmış gibi Sertaç ve Pleiss ile yolumuza devam ettik""Oyuncular birbirlerinin yerini doldurabiliyorsa, benim yokluğumda da Yakup (Sekizkök) benim yerimi en iyi şekilde doldurur""Geçen sezon Larkin henüz forma girmeden de Eurolague'de ilk dördün içindeydik""Herkes takım Larkin-Micic diyordu ama Micic 3-4 haftadır yok ve takım yine kazanmaya devam ediyor""Barcelona maçını kazanalım diye oyundan atılmadım""'12 sayıdan 6 sayıya düşmüş bu maç gidiyor'a bir tepki için orada ben ikinci teknik faulü aldım""Türk antrenörlüğü, Avrupa'nın en üst seviyesinde""Avrupa basketbolunda bir lobi var; her yerde Sırp, Yunan ve İtalyan antrenörler""Final Four ve finalde hangi takımın oyuncuları daha iyi oynarsa o takım şampiyon olacak"
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAYSarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPORBordo mavili takım günü izinli geçirecek.
İLK MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ GARBİS ZAKARYAN'A VEDA13.00 Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü, 'Demir Yumruk' lakaplı Garbis Zakaryan, İstanbul Beyoğlu'ndaki Üç Horan Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
BASKETBOL7DAYS EuroCup20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - UNICS Kazan22.00 Partizan NIS - Darüşşafaka TekfenFIBA Şampiyonlar Ligi19.00 Nizhny Novgorod - Gaziantep Basketbol20.00 Türk Telekom - Polski Cukier TorunFIBA Europe Cup15.30 Enisey - Pınar Karşıyaka22.00 ZZ Leiden - Bahçeşehir KolejiFIBA EuroCup16.00 OGM Ormanspor - Olympiakos18.00 Hatay BB - Sparta K Vidnoye22.00 Carolo Basket - Beşiktaş TRC İnşaat
VOLEYBOLCEV Kupası19.00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Arcada21.30 United Volleys - Arkas SporCEV Challenge Kupası20.00 Aluron Virtu - Spor Toto17.30 Şampiyonlar LigiHalkbank - Jastrzebski Wegiel
AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Épinal - Lille ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı* - Fransa Kupası)
23.00 Badajoz - Granada (İsmail Köybaşı - Kral Kupası)