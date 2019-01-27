Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneğince Kars
'ın Sarıkamış
ilçesindeki Allahuekber Şehitlik Anıtı'nda "29 Ocak Toplumsal Dayanıs¸ma ve Milli Direnis¸ Gu¨nu¨" etkinliği yapıldı.
Dernek Başkanı Necmettin Hüseyin başkanlığındaki 80 üye ve yöneticiler, Sarıkamış Allahuekber Şehitliği'nde bir araya geldi.
Hüseyin'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi. Ardından Sarıkamış şehitleri için Yukarı Sarıkamış Şehitliği önünde 80 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan heyet, temsili olarak bir kilometrelik yürüyüş yaptı.
Burada konuşan Hüseyin, 29 Ocak olaylarının 31. yılında da hep birlikte olduklarını söyledi.
Daha fazla kenetlendiklerini ve inançlı olduklarını belirten Hüseyin, şöyle konuştu:
"Önceki yıllarda Taksim
'den ve şubelerimizin bulunduğu merkezlerden duyurduğumuz sesimizi, iki yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir
'den, geçen yıl kuruluşumuzun 71. yılında Çanakkale
'de Şehitlik Abidesi'nden duyurduk. Bugün Sarıkamış'ta 104 yıl önce ebediyete intikal eden 90 bin şehidimizin manevi huzurunda 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü'nü anıyoruz."
Sarıkamış'ta bulunmaktan onur duyduklarını vurgulayan Hüseyin, "Bizler 29 Ocak ruhuyla, Anıtkabir'de geleceğe parlayan ışığı, Çanakkale'de dünyaya meydan okuyan mücadele ruhunu, Sarıkamış'ta bu toprakların değerinin ne anlama geldiğini ifade eden 90 bin vatan evladının inancını benimseyerek, mücadelemizin bundan sonraki rotasını çiziyoruz." dedi.