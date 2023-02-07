29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı - Son Dakika
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29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı

07.02.2023 14:26

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasarların meydana geldiği Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bir bebek, tam 29 saat sonra mucizevi bir şekilde sağ olarak çıkarıldı. Bebeği çıkarılan görevlinin "Oy babam" diye sevinmesi herkesi duygulandırırken anne ve babanın da enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır'la birlikte Hatay'da da çok sayıda bina yerle bir oldu; birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

29 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Enkazda kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da bir de mucize yaşandı. 2 aylık bir bebek görevliler tarafından tam 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

GÖREVLİNİN İLGİSİ YÜREKLERİ ISITTI

Bebeği ambulansa yetiştirmek isteyen görevlinin "Oy babam" diye üzülmesi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bir ambulansa konulan bebek, hemen battaniyeye sarıldı.

ANNE VE BABASI DA KURTARILDI

Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.

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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı - Son Dakika
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