Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır'la birlikte Hatay'da da çok sayıda bina yerle bir oldu; birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.
Enkazda kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da bir de mucize yaşandı. 2 aylık bir bebek görevliler tarafından tam 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Bebeği ambulansa yetiştirmek isteyen görevlinin "Oy babam" diye üzülmesi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bir ambulansa konulan bebek, hemen battaniyeye sarıldı.
Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı - Son Dakika