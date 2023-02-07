29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır'la birlikte Hatay'da da çok sayıda bina yerle bir oldu; birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

29 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Enkazda kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da bir de mucize yaşandı. 2 aylık bir bebek görevliler tarafından tam 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

GÖREVLİNİN İLGİSİ YÜREKLERİ ISITTI

Bebeği ambulansa yetiştirmek isteyen görevlinin "Oy babam" diye üzülmesi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bir ambulansa konulan bebek, hemen battaniyeye sarıldı.

ANNE VE BABASI DA KURTARILDI

Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.