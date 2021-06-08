29 sığınmacı sporcu Tokyo 2020'de mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda 12 branşta 29 sporcunun mücadele edeceği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, 29 sığınmacı sporcunun Tokyo 2020'ye katılacağı belirtildi.

Olimpiyatlara katılacak sığınmacı sporcularla video konferans gerçekleştiren IOC Başkanı Thomas Bach, "Hepinizi tebrik ediyorum. Olimpiyat Hareketi adına, hepinizle Tokyo'da kişisel olarak tanışmayı ve orada yarışmanızı dört gözle bekliyorum. Ulusal olimpiyat komitelerini temsil eden sporcular ve sizin katılımınızla, 23 Temmuz'da Tokyo'da tüm dünyaya birlik ve direnç mesajı vereceğiz. Dünya için umut olacağız." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 10 sporcuyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilen Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat bayrağıyla açılış törenine katılacak. Olimpiyatların kurucu ülkesi konumundaki Yunanistan'ın ardından ikinci takım olarak tören alanına girecek sığınmacı sporcular, dünyaya barış mesajı verecek.

Atletizm, badminton, boks, kano, bisiklet, judo, karate, tekvando, atıcılık, yüzme, halter ve güreş branşlarında mücadele edecek Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda, Rio 2016'ya katılan 6 sporcu, bir kez daha olimpiyat heyecanı yaşayacak.

Tokyo 2020'ye katılacak sığınmacı sporcular takımında şu isimler yer alıyor:

Yüzme: Alaa Maso, Yusra Mardini (Suriye)

Atletizm: Dorian Keletela (Kongo), Rose Nathike Likonyen, James Nyang Chiengjiek, Anjelina Nadai Lohalith, Paulo Amotun Lokoro (Güney Sudan), Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (Sudan), Tachlowini Gabriyesos (Eritre)

Badminton: Aram Mahmoud (Suriye)

Boks: Wessam Salamana (Suriye), Eldric Sella Rodriguez (Venezuela)

Kano: Saeid Fazloula (İran)

Bisiklet: Masomah Ali Zada (Afganistan), Ahmad Badreddin Wais (Suriye)

Judo: Sanda Aldass, Ahmad Alikaj, Muna Dahouk (Suriye), Javad Mahjoub (İran), Popole Misenga (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Nigara Shaheen (Afganistan)

Karate: Wael Shueb (Suriye), Hamoon Derafshipour (İran)

Atıcılık: Luna Solomon (Eritre)

Tekvando: Dina Pouryounes Langeroudi, Kimia Alizadeh (İran), Abdullah Sediqi (Afganistan)

Halter: Cyrille Fagat Tchatchet II (Kamerun)

Güreş: Aker Al Obaidi (Irak)