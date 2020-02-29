29 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel
00:20 Son Durak
01:15 Esra Erol'da
04:00 Kara Ekmek
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
13:30 Puppy Swap
14:00 Beni Bırakma
15:30 Hercai
16:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?