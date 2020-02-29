29 Şubat 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Regaip Kandili
00:15 Ramo
02:15 Çukur
02:45 Zemheri
04:45 Zemheri
05:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:05 Zemheri
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
06:15 Zemheri
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
09:45 Feryat
10:00 Cumartesi Sürprizi
11:30 Yalancı Yarim
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Oh Olsun
13:30 Lütfen Beklemede Kal
14:45 Zemheri
15:00 Çukur
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Lion
22:00 Öfkeli Polisler