29 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

29 Temmuz 2020 Haberleri
29 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
- Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
- Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı
- YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
- Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
- Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih
- Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
- Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
- Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
- İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
- Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
- İran, askeri tatbikatında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi
- Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
- Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
- TFF, çok tartışılan yabancı kuralını bir yıl erteledi
- Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
- Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
- Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
- Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
- Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: TFF'nin kararı sürpriz oldu
- Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
- Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
- Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
- Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
- Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
- Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
- Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı
- 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
- Trafikte 'yol vermeme' tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı
- Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz
- İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
- Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
- Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
- Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
- Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
- İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:15
Son Dakika Alanyaspor'lu Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna cevap verdi Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi