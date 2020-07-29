29 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çember: Acı İntikam
01:15 Kaçak Gelinler
02:30 Kaçak Gelinler
03:20 Aramızda Kalsın
04:50 Kara Sevda
05:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Garip
20:00 Görümce
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
22:15 Garip