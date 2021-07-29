Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Yalan Dünya
03:45 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Jason Bourne
22:45 Jason Bourne
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Temmuz 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika