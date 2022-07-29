29 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

29 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.07.2022 06:42
29 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Temmuz 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - Galatasaray

02:00 Göztepe - Trabzonspor

04:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor

06:00 İH Konyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Fta Antalyaspor-m.başakşehir

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Sezonun Golleri

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Ankaragücü - Diyarbakirspor

13:30 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Beşiktaş - Adanaspor

15:00 Süper Lig Top 100 Gol

16:00 Ankaragücü - Fenerbahçe

17:15 Süper Lig'in Gol Krallari

17:30 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Denizlispor - Trabzonspor

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 Eşsiz Bir Deneyim Katar

21:00 Spor Turu

22:30 Sakaryaspor - Beşiktaş

YORUMLAR
500
TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı! TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı! 27 Temmuz 2022 Haberleri 27 Temmuz 2022 Haberleri
Kaynak: InterSinema.com

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 29 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 07:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: 29 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement