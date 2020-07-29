29 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum
"Sezon güzel geçti""Podolski Antalya'da çok mutlu""Maliyeti uygun yıldız transferi olabilir""Taraftar ilk günden beri yanımızda" Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Süper Lig takımlarının ortak kararı, küme düşmenin kaldırılması yönünde"Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20 takımlı oynanması gündemde""Pandemi olmasaydı böyle bir istekte bulunmazdık""Ligin 21 takımlı oynanmasından dolayı gelirlerin azalmasıyla ilgili kaygı var""Küme düşersek işimiz çok zor, ekonomik olarak zorluk çeken bir kulübüz""Liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı belli değil" Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü"Sezon başı söylemiştik; biz düşmedik düşürüldük""İlk sezon hedef ilk 10, sonra Avrupa""Pandemi için alternatif gelir kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz""Şu an iç transferle uğraşıyoruz" Ahmet Ağaoğlu: "Önce kupa, sonra hoca"
CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar"O belgeler ışığında karar verilirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum""İnşallah kupayı kaldıran Trabzonspor olur"ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ21.30 Trabzonspor - Aytemiz AlanyasporTFF'DE ÖNEMLİ TOPLANTI14.00 ?Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle Riva'da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.- TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, ölümünün 69'uncu yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Sassuolo - Genoa (Mert Müldür)20.30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)22.45 Cagliari - Juventus (Merih Demiral)
22.45 Torino - Roma ( Mert Çetin, Cengiz Ünder)