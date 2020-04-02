29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Son Dakika

Türkiye'de virüs salgını başlamadan önce tren ile 29 TL'ye Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi, otobüs seferlerinin iptal edilmesinden sonra memleketi Kayseri'ye 200 TL'ye geri döndü. Bilet fiyatlarının iki katına çıktığını öğrenen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.



İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge ile iller arası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılmaya başlandı. Erzurum Otogarı'nda çok sayıda seferler iptal edilince memleketlerine dönmek için bilet arayan vatandaşlar, iki katından fazla bilet fiyatlarıyla karşılaştı. Atatürk Üniversitesinde öğrenci olan Ömer Ayhan, 29 TL'ye tren bileti aldı. Tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketi Kayseri'ye dönmek isteyen Ayhan, 200 TL'ye zor bilet buldu. Otobüs seferlerine sınırlandırılma getirildiği için Erzurum'dan Konya'ya 300 TL, Nevşehir'e 250 TL, Antalya ve İstanbul'a ise 400 TL'den otobüs biletleri satılıyor.



Krizi fırsata çevirme tabirinin şu an yaşandığını belirten Ömer Ayhan, "Ben olaylar olmadan 5 gün önce trenle Erzurum'a 29 TL'ye gelmiştim. Şu an Kayseri'ye 200 TL'ye geri dönüyorum. Normalde biletler en fazla 90 TL'ydi. İki katından daha fazla şu anda. Diğer illere ise mesela Nevşehir 250 TL, Konya 300 TL, Antalya 400 TL, İstanbul 400 TL bulmuş durumda. Memlekete döndüğümde ise babam kronik hasta, kendimi 14 gün izole edeceğim" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM