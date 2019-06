29 Türk STK'sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

YENİ kurulan Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu'nun (HTDİP) sözcüsü Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü oldu.

YENİ kurulan Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu'nun (HTDİP) sözcüsü Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü oldu. Amacının Hessen Eyaletinde yerleşik Türk toplumunun çıkarlarını korumak ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon, dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan HTDİP, ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin çalışma alanları arasında yer alacağını duyurdu. HTDİP ilke ve kuruluş amacını onaylayan her derneğin yeni inisiyatife katılabileceği kaydedildi. HTDİP basın açıklamasında yer verilen ifadelerden bazıları:











HESSEN TÜRK DERNEKLERİ İNİSİYATİF PLATFORMU



Türk toplumu olarak farklı toplum kesimleri ile beraber yaşam merkezimiz olan Almanya'da siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik katılımımızı daha üst noktalara çıkarmak, her türlü ayrımcılığa karşı ortak tutum geliştirmek ve Alman toplumu ile beraberce barışa ve dayanışmaya dönük bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu temel amaçlar için Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 Türk sivil toplum kuruluşu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu-HTDİP çatısı altında bir ilke imza atarak bir araya gelmiş ve ortak çalışma kararı almıştır.











4 ANA ALANDA SOMUT ÇALIŞMA



Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu şu dört ana alanda somut olarak çalışma kararı almış ve bu alanlarda çalışmalarını ba?latmıştır: 1. Siyasi ve Güvenlik, 2. Kültür ve Eğitim, 3. Sosyal, 4. Ekonomi ve Ticaret. Bu çalışma alanları için birer çalı?ma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubu kendi içerisinden birer koordinatör seçmiştir. Seçilen çalışma grubu koordinatörleri şu isimlerden oluşmaktadır: Melih İyigün-Siyasi ve Güvenlik, Yelda Acar-Gösteri?li - Ekonomi ve Ticaret, İbrahim Gülsever - Eğitim ve Kültür ve Dr. Hüseyin Kurt - Sosyal.











HTDİP İLKELERİNİ BENİMSEYEN HEREKESE KAPI AÇIK



HTDİP'nin sözcülüğünü Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, raportörlüğünü ise Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalı?ma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt üstlenmiştir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu'nun kapısı, kurucu üye derneklerin kararlaştırdığı temel ilkeleri benimseyip onaylayan, bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda belirlenen alanlarda çalışma yapmak isteyen Hessen Eyaletindeki tüm demokratik dernek ve kuruluşlara açıktır.

