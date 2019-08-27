29 ülkenin uzay meraklısı Türkiye'ye geldi

Uzay Kampı Türkiye'nin, okulların kapanmasının ardından başlattığı yaz kampı programlarına 29 ülkeden katılım oldu.

Uzay Kampı Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz kampı programları sona erdi.

Programlara ABD, İngiltere, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Almanya'nın da aralarında olduğu 29 ülkeden gelen bin 400'den fazla 7-18 yaş grubundan uzay meraklısı katıldı.

Katılımcılar, uluslararası ve Türkçe programlarda uygulamalı uzay teknolojileri eğitimi aldı, dostluk kurdu.

"Apollo Haftası", "Asteroid Haftası", "E-Pal Haftası" gibi özel konseptlerle de zenginleştirilen 6 günlük yaz kampları "Geleceğin Kaşifleri Zirvesi" ile tamamlandı.

Geleceğin Kaşifleri programı katılımcıları, 18-24 Ağustos tarihlerinde uzay istasyonuyla sanal uzay uçuşu görevi, sanal Mars turu, sihirli kürede astronomi dersi ve NASA tasarımlı astronot simülatörleri kullanımı gibi etkinliklerde uzay heyecanı yaşadı. Ayrıca Norveç Stavenger Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Inge Christ'ten cisimlerin uçma prensipleri sunumuna katıldı.