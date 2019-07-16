29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali düzenlenecek

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, bu yıl 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
İlçede bir restoranda düzenlenen bilglendirme toplantısında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, amaçlarının bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini insanlara aktarmak olduğunu söyledi.
Bu sayede turizm potansiyelini de artırmayı hedeflediklerini aktaran Ekim, "Bizim festivalimiz çok yönlü bir festivaldir. İçerisinde halk oyunları var, spor
var, konserler var, yayla şenlikleri var. Bu anlamda festivalimiz sadece ilçemize değil bölgemizin kültürüne sanatına ve sporuna katkı sağlıyor. 4 gün sürecek olan festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.
Ekim, 18 Temmuz tarihinde fotoğraf sergisi açılışıyla başlayacak olan festivalde, 21 Temmuz tarihine kadar halk oyunları ekipleri gösterileri, yayla göçü, horon halkası ve konserler gibi çeşitli etkinliklere yer verileceğini kaydetti.
Toplantıya, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri de katıldı.