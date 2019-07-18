Son Dakika Haberleri: 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
Son Dakika Güncel Haber

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali

1 saat önce

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, System.String[]
Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.
Festival kapsamında Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar'ın katılımıyla Atatürk Bulvarı'nda ilçenin doğal güzelliklerini anlatan fotoğraf, belediye müze sergi salonunda ise karma resim sergisi açıldı.
Daha sonra Hamamçimeni Çarşısı'nda bir araya gelen yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.
Ekipler, renkli kıyafetleri ve yöresel oyunlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
Festival kapsamında yarın halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve büyük horon halkası oluşturulacak.
Yöresel sanatçıların da konser vereceği festival, 20 Temmuz'da sona erecek.
Atatürk Bulvarı, Akçaabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Miley Cyrus, twerk dansıyla takipçilerinin nefesini kesti Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]