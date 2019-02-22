Son Dakika Haberleri: 29 Yaşında, Hırsızlıktan 24 Sabıkası Var

29 Yaşında, Hırsızlıktan 24 Sabıkası Var

1 saat önce

KÜTAHYA'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.'nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası bulundu.

29 Yaşında, Hırsızlıktan 24 Sabıkası Var, System.String[]
KÜTAHYA'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.'nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası bulundu. D.A.'nın 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Afyonkarahisar çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan otomobilde bulunan H.I.(55), G.K. (14) ve D.A. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.I. ve G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.A.'nın üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde altın bilezik, yüzük ve bileklik çıktı. 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen D.A. kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.  Çalıntı ziynet eşyalarına el konuldu.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

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