29 Yaşında, Hırsızlıktan 24 Sabıkası Var
1 saat önce
KÜTAHYA'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.'nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası bulundu.
KÜTAHYA'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.'nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası bulundu. D.A.'nın 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Afyonkarahisar
çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan otomobilde bulunan H.I.(55), G.K. (14) ve D.A. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.I. ve G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.A.'nın üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde altın bilezik, yüzük ve bileklik çıktı. 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen D.A. kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Çalıntı ziynet eşyalarına el konuldu.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:37 Kaynak: DHA
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