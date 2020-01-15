29 yaşındaki Fedor Smolov, 17 yaşındaki sevgilisiyle ile evlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor 29 yaşındaki Fedor Smolov, 17 yaşındaki sevgilisiyle ile evlenecek - Son Dakika Spor

29 yaşındaki Fedor Smolov, 17 yaşındaki sevgilisiyle ile evlenecek

6 saat önce

Lokomotiv Moskova forması giyen Rus forvet Fedor Smolov, çok konuşulacak bir karara imza attı.

29 yaşındaki Fedor Smolov, 17 yaşındaki sevgilisiyle ile evlenecek, System.String[]

Lokomotiv Moskova forması giyen Rus forvet Fedor Smolov, çok konuşulacak bir karara imza attı.


İsmi bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile bu yıl içerisinde evlenecek. Rusya'da gündeme bomba gibi düşen karar, bir kesim tarafından da eleştiri aldı.


18 YAŞINI DOLDURUNCA EVLENECEKLER


9 Şubat'ta 30 yaşına girecek olan Smolov'un, henüz reşit olmayan Yumasheva ile ilişki yaşaması ve bu ilişkisini saklamaması Rusya'da bazı kesimlerin eleştirisini alırken, çiftin Yumasheva'nın bu yıl içerisinde 18 yaşını doldurmasıyla Karayipler'deki St. Barth adasında dünya evine gireceği belirtildi.


BORIS YELTSIN'İN TORUNU


Maria Yumasheva'nın en önemli özelliği ise, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin'in torunu olması.


Fedor Smolov, Rusya 2018 Dünya Kupası'nın resmi elçiliğini yapan Victoria Lopyreva ile de aşk yaşamıştı. (Fanatik)

Lokomotiv Moskova, Karayipler, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:37 
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