29 yaşındaki genç kayıplara karıştı: Ekipler havadan ve karadan arama yapıyor - Son Dakika

Kırıkkale'de 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki gencin ırmak kenarında terk edilmiş aracı bulununca geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kırıkkale'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), dün gece saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına, 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. Altan, bir daha geri dönmeyince arkadaşları çevrede arama yaptı. Şahsın Kızılırmak Nehri kenarında terk edilmiş aracını bulan arkadaşları durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Havadan ve karadan arama yapılıyor

Jandarma, 29 yaşındaki gencin bulunması için sabaha kadar arazide arama yaptı. AFAD ve AKUT da arama çalışmalarına destek verdi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise terk edilmiş araçta inceleme yaptı. Şahsın intihar etme şüphesiyle Ankara'dan gelecek Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince nehirde arama çalışması başlatılacak. Su seviyesinin azalması için baraj tamamen kapatılırken ayrıca drone ile havadan da arama çalışmaları devam ediyor. - KIRIKKALE