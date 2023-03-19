29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu

19.03.2023 00:28

29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu Malatya'da 29 yaşındaki bir genç karaciğer nakli olmak için sıra beklediği hastane otelinde ölü bulundu.

29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu
MALATYA - Malatya'da 29 yaşındaki bir genç karaciğer nakli olmak için sıra beklediği hastane otelinde ölü bulundu. Olay, 20.30 sıralarında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastane otelinde meydana geldi.İddiaya göre, karaciğer nakli olmak için hastane otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.'den bir süre haber alamayan yakınları şahsın kaldığı odaya girdiğinde Samir E.'yi banyo da hareketsiz bir halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Bir süre sonra karaciğer nakli olmayı beklerken hastane otelinde hayatını kaybeden Samir E.'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika


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